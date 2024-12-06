В Румынии отменили итоги первого тура выборов после победы «неудобного кандидата» для Запада
Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку голосует на выборах президента. По итогам первого тура, который затем отменили, он занял третье место. Обложка © ТАСС / AP
Конституционный суд Румынии решил аннулировать итоги первого тура выборов. Теперь его проведут повторно. Об этом информирует телеканал Digi 24 со ссылкой на официальные источники.
«Конституционный суд принял решение в пятницу отменить первый тур президентских выборов, сообщили официальные источники», — говорится в сообщении телеканала.
Это означает, что весь процесс президентских выборов начинается заново. Судьи Конституционного суда приняли такое решение после срочного совещания в пятницу для консультаций, в условиях, когда в суд поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
В пятницу состоялось срочное совещание Конституционного суда Румынии после того, как туда поступило большое количество новых запросов об отмене выборов, в которых приводились рассекреченные Высшим советом обороны документы, указывающие на нарушение в ходе предвыборной кампании.
Напомним, в Румынии выбирают президента на пять лет. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, русскую культуру и считает, что НАТО совершенно не предлагает Румынии безопасность. Политик уверен, Бухаресту пойдёт на пользу дружба с Москвой. У лидера оппозиционной фракции «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони 19,18% голосов. Она придерживается пути крепких связей с Соединёнными Штатами и НАТО. Президент РФ Владимир Путин несколько дней назад пошутил, что в Румынии выбрали неудобного кандидата, поэтому там хотят отменить итоги первого тура.