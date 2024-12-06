В Румынии отменили итоги первого тура выборов после победы «неудобного кандидата» для Запада

Конституционный суд Румынии решил аннулировать итоги первого тура выборов. Теперь его проведут повторно. Об этом информирует телеканал Digi 24 со ссылкой на официальные источники.

«Конституционный суд принял решение в пятницу отменить первый тур президентских выборов, сообщили официальные источники», — говорится в сообщении телеканала.

Это означает, что весь процесс президентских выборов начинается заново. Судьи Конституционного суда приняли такое решение после срочного совещания в пятницу для консультаций, в условиях, когда в суд поступило большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.