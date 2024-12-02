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2 декабря, 17:09

Путин пошутил о пересчёте голосов на выборах в Румынии из-за «не того» кандидата

Президент России Владимир Путин прокомментировал президентские выборы в Румынии, где в первом туре выбился в лидеры кандидат Кэлин Джеорджеску, не имеющий ничего против дружбы с Москвой, что вызвало у румынского руководства негодование и требование отменить результаты.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — пошутил российский лидер на встрече с участниками Международного конгресса молодых учёных.

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Напомним, в Румынии выбирают президента на пятилетний срок. Победитель будет определён во втором туре 8 декабря. На первом месте сейчас идёт независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он ратует за традиционные ценности, русскую культуру и считает, что НАТО совершенно не гарантирует его стране безопасность. По его мнению, Бухаресту пойдёт на пользу дружба с Москвой. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони 19,18% голосов. Он выступает за крепкие связи с США и НАТО. Сейчас Конституционный суд Румынии рассматривает возможность отменить итоги выборов первого тура, так как якобы были найдены нарушения. Пока что принято решение лишь о пересчёте голосов.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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