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25 ноября, 12:49

Во Франции заявили о великолепной пощёчине НАТО от Румынии

Французский политик Филиппо: Результат выборов в Румынии — пощёчина НАТО и ЕС

Результаты первого тура выборов президента в Румынии стали пощёчиной для ЕС и НАТО. Об этом у себя в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!» — написал он.

В Кремле не стали давать прогноз по поводу румынских выборов
В Кремле не стали давать прогноз по поводу румынских выборов

В воскресенье в Румынии выбирали президента на пятилетний срок. Победитель, вероятно, будет определён во втором туре, который состоится 8 декабря. На первом месте сейчас идёт независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,93% голосов. Он ратует за традиционные ценности и считает, что защита НАТО совершенно не гарантирует его стране безопасность. Румынский политик говорит, что с Россией он не связан, но у него «тяга к русской культуре». По его мнению, Бухаресту пойдёт на пользу дружба с Москвой, поскольку «нужно ладить со всеми великими державами мира», коими он считает Китай, США и РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / S.Aymonier

Владимир Озеров
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