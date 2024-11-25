«Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!» — написал он.

В воскресенье в Румынии выбирали президента на пятилетний срок. Победитель, вероятно, будет определён во втором туре, который состоится 8 декабря. На первом месте сейчас идёт независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,93% голосов. Он ратует за традиционные ценности и считает, что защита НАТО совершенно не гарантирует его стране безопасность. Румынский политик говорит, что с Россией он не связан, но у него «тяга к русской культуре». По его мнению, Бухаресту пойдёт на пользу дружба с Москвой, поскольку «нужно ладить со всеми великими державами мира», коими он считает Китай, США и РФ.