В Кремле не стали давать прогноз по поводу румынских выборов

Кремль внимательно следит за развитием президентских выборов в Румынии, однако воздерживается от каких-либо прогнозов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил политик, вряд ли можно утверждать, что российская администрация хорошо знакома с мировоззрением этого кандидата в контексте отношений с РФ.

Песков подчеркнул, что политическая линия нынешнего руководства Румынии России ясна и она не является дружественной. В дальнейшем Кремль будет продолжать наблюдать за развитием избирательного процесса, добавил он.