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25 ноября, 09:23

В Кремле не стали давать прогноз по поводу румынских выборов

Кремль внимательно следит за развитием президентских выборов в Румынии, однако воздерживается от каких-либо прогнозов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил политик, вряд ли можно утверждать, что российская администрация хорошо знакома с мировоззрением этого кандидата в контексте отношений с РФ.

Песков подчеркнул, что политическая линия нынешнего руководства Румынии России ясна и она не является дружественной. В дальнейшем Кремль будет продолжать наблюдать за развитием избирательного процесса, добавил он.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кэлин Джеорджеску, сторонник дружественных отношений с Россией, и действующий премьер-министр Марчел Чолаку вышли во второй тур президентских выборов в Румынии. При этом премьер уступил лидерство своему сопернику. Согласно последним данным, Джеорджеску получил 22,05% голосов, в то время как его главный оппонент заручился поддержкой 21,92% избирателей.

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Life.ru

Александр Юнашев
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