США пригрозили наказать Румынию за отклонение от прозападного курса
В Госдепе предупредили Румынию о последствиях отказа от прозападного курса
Бухарест. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat
Американские власти предостерегли Румынию, что её отклонение от прозападного курса может разорвать связи с Вашингтоном в области безопасности, а также привести к снижению инвестиционного вклада. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованного в среду, 4 декабря.
Миллер отметил, что Америка ценит вклад Румынии как партнёра по НАТО. Но все эти заслуги могут быть обращены вспять «влиянием иностранных игроков», которые пытаются отдалить Бухарест от западных союзников.
«Любые такие изменения повлекут за собой серьёзные негативные последствия для сотрудничества США и Румынии в сфере безопасности, а решение ограничить иностранные инвестиции станет препятствием для продолжения компаниями США инвестиций в Румынию», — пишет Миллер.
В Госдепе напомнили Румынии, что активно наблюдают за процессом выборов. Помимо этого, Миллер отметил, что Штаты обеспокоены сообщениями о якобы вмешательстве пресловутых российских хакеров в электоральные процессы. В Кремле ранее отвергли все обвинения по этому поводу.
Напомним, в Румынии выбирают лидера на пятилетний срок. Президент будет определён во втором туре 8 декабря. На первой позиции пока пребывает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, русскую культуру и считает, что НАТО совершенно не предлагает его стране безопасность. Политик уверен, Бухаресту пойдёт на пользу дружба с Москвой. У лидера оппозиционной фракции «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони 19,18% голосов. Она придерживается пути крепких связей с США и НАТО. Сейчас Конституционный суд Румынии рассматривает возможность отменить итоги выборов первого тура, так как якобы были найдены нарушения. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что переобувание происходит, так как случайно выбрали неудобного кандидата.