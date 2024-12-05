США пригрозили наказать Румынию за отклонение от прозападного курса

Американские власти предостерегли Румынию, что её отклонение от прозападного курса может разорвать связи с Вашингтоном в области безопасности, а также привести к снижению инвестиционного вклада. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованного в среду, 4 декабря.

Миллер отметил, что Америка ценит вклад Румынии как партнёра по НАТО. Но все эти заслуги могут быть обращены вспять «влиянием иностранных игроков», которые пытаются отдалить Бухарест от западных союзников.

«Любые такие изменения повлекут за собой серьёзные негативные последствия для сотрудничества США и Румынии в сфере безопасности, а решение ограничить иностранные инвестиции станет препятствием для продолжения компаниями США инвестиций в Румынию», — пишет Миллер.

В Госдепе напомнили Румынии, что активно наблюдают за процессом выборов. Помимо этого, Миллер отметил, что Штаты обеспокоены сообщениями о якобы вмешательстве пресловутых российских хакеров в электоральные процессы. В Кремле ранее отвергли все обвинения по этому поводу.