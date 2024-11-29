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29 ноября, 09:59

Песков отверг любые обвинения насчёт вмешательства Кремля в выборы в Румынии

Россия не вмешивается в выборы в других странах, включая Румынию. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что все обвинения в адрес Москвы являются бездоказательными.

«Российская сторона не участвовала в электоральных процессах в Румынии. Мы вообще не привыкли вмешиваться в выборы в других странах, включая Румынию, и не собираемся это делать в будущем. Все подобные обвинения абсолютно беспочвенны и голословны, и это скорее отражает общую тенденцию, наблюдаемую на коллективном Западе», — отметил он.

Кэлин Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
Кэлин Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии

Ранее стало известно, что сторонник дружеских отношений с Россией Кэлин Джеорджеску и действующий премьер-министр Марчел Чолаку прошли во второй тур президентских выборов в Румынии. При этом глава правительства уступил своему сопернику в борьбе за лидерство.

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Life.ru

Марина Фещенко
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