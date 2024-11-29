Россия не вмешивается в выборы в других странах, включая Румынию. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что все обвинения в адрес Москвы являются бездоказательными.

«Российская сторона не участвовала в электоральных процессах в Румынии. Мы вообще не привыкли вмешиваться в выборы в других странах, включая Румынию, и не собираемся это делать в будущем. Все подобные обвинения абсолютно беспочвенны и голословны, и это скорее отражает общую тенденцию, наблюдаемую на коллективном Западе», — отметил он.