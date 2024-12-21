Россия не замешана в продвижении победителя отменённого первого тура румынских президентских выборов Кэлина Джорджеску. Выяснилось, что компания была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом сообщил местный портал Snoop.ro.

«Они подтолкнули вперед Джорджеску, но при этом распространяли модную ложь, будто это сделали русские. Однако этот план провалился из-за того, что Джорджеску одержал сокрушительную победу, а Чукэ не удалось даже выйти во второй тур», — пишет портал.