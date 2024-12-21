В Румынии вскрыли правду о выборах и перестали винить Россию
Snoop: Компанию Джорджеску в Румынии оплатили либералы, а не Россия
Россия не замешана в продвижении победителя отменённого первого тура румынских президентских выборов Кэлина Джорджеску. Выяснилось, что компания была оплачена проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом сообщил местный портал Snoop.ro.
«Они подтолкнули вперед Джорджеску, но при этом распространяли модную ложь, будто это сделали русские. Однако этот план провалился из-за того, что Джорджеску одержал сокрушительную победу, а Чукэ не удалось даже выйти во второй тур», — пишет портал.
Портал отметил, что из-за лжи против русских было аннулировано около десяти миллионов голосов румын. Сообщается, что было заплачено 130 «влиятельным лицам» для продвижения в TikTok ряда нарративов и хэштегов в рамках президентской кампании. В итоге компания созналась, что выполняла заказ партии.
Напомним, недавно в Румынии шёл первый тур президентских выборов, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с Россией, а также говорит, что НАТО не даёт стране безопасность. Его соперница из оппозиции Елена Ласкона, которая поддерживает развитие отношений со Штатами, набрала только 19,18% голосов. 6 декабря власти придумали, как удобно решить неловкую ситуацию: Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов, объявив о том, что его проведут снова.
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