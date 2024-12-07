В Румынии проходят обыски в связи с обвинениями в подкупе избирателей
Румынская прокуратура совместно с полицией проводит обыски в нескольких городах и уездах в рамках дела о незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, а также отмывании средств и подкупе избирателей. Об этом говорится в публикации на сайте надзорного ведомства страны.
«Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии путём использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путём совершения преступления, а потом использованы в процессе отмывания средств», — указано в публикации.
Напомним, недавно в Румынии проводился первый тур президентских выборов, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности и нормализацию отношений с Россией, а также говорит, что НАТО не обеспечивает стране безопасность. Его соперница из оппозиции Елена Ласкона, которая поддерживает развитие отношений со Штатами, набрала только 19,18% голосов. 6 декабря власти придумали, как решить неловкую ситуацию: Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов, объявив о том, что его проведут сызнова.
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