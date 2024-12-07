В Румынии проходят обыски в связи с обвинениями в подкупе избирателей

Румынская прокуратура совместно с полицией проводит обыски в нескольких городах и уездах в рамках дела о незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, а также отмывании средств и подкупе избирателей. Об этом говорится в публикации на сайте надзорного ведомства страны.

«Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии путём использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путём совершения преступления, а потом использованы в процессе отмывания средств», — указано в публикации.