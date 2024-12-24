Свойская встреча Трампа с Орбаном в США ударила по Байдену

Действующий президент США и его Белый дом, в отличие от администрации избранного американского лидера Дональда Трампа, никогда не проявляли заинтересованности к встречам на высоком уровне с руководством Венгрии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Нынешняя американская администрация никогда не проявляла никакого интереса к встречам с нами на высоком уровне. Единственный раз, когда я встречался с госсекретарём (Энтони) Блинкеном, был по его инициативе, когда они хотели, чтобы мы отказались от нашего права вето, когда речь зашла о введении глобального минимального налога», – вспоминал венгерский министр.