Свойская встреча Трампа с Орбаном в США ударила по Байдену
Сийярто: Администрации Байдена не были интересны встречи с Венгрией
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © X / Orbán Viktor
Действующий президент США и его Белый дом, в отличие от администрации избранного американского лидера Дональда Трампа, никогда не проявляли заинтересованности к встречам на высоком уровне с руководством Венгрии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Нынешняя американская администрация никогда не проявляла никакого интереса к встречам с нами на высоком уровне. Единственный раз, когда я встречался с госсекретарём (Энтони) Блинкеном, был по его инициативе, когда они хотели, чтобы мы отказались от нашего права вето, когда речь зашла о введении глобального минимального налога», – вспоминал венгерский министр.
В противовес Сийярто поставил Трампа и его команду, с которыми у венгерской сторожны было множество регулярных контактов и обменов на высоком уровне.
Ранее в американских СМИ появилась любопытная новость о том, что Белый дом, держа в уме неадекватность Байдена, контролировал его расписание так, чтобы минимизировать последствия ошибок политика и трудности, с которыми он обычно сталкивается на мероприятиях. В последнее время американский президент и вовсе исчез с радаров, из-за чего вновь поползли разговоры о его кончине, участие в которых принял бизнесмен Илон Маск. Тем временем Трамп постепенно вливается в образ президента, в начале декабря он по-свойски встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США.