Вскрылась правда о том, как в Белом доме пытались скрыть состояние «Джо Деменцио»
WSJ: Белый дом скрывал неадекватность Джо Байдена с самого начала президентства
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Старшие советники президента США Джо Байдена на протяжении его пребывания в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы минимизировать последствия ошибок политика и трудностей, с которыми он сталкивался. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, старшие советники Байдена выступали в роли его посредников, обладая более сильным контролем над президентом, чем обычно. Они ограничивали круг людей, с которыми общался глава государства, а также фильтровали источники информации, поступающие к нему.
Как подчеркивается в статье, такая структура была создана с целью предотвратить ситуации, когда американский лидер мог бы допустить ошибки или оговорки, способные негативно сказаться на его имидже, вызвать политические проблемы или нарушить международный порядок.
Стоит отметить, что серьёзные опасения относительно умственного здоровья Джо Байдена возникли после его ошибки на саммите НАТО, когда 82-летний президент США «не узнал» Владимира Зеленского и вместо него пригласил к трибуне «храброго украинского президента Владимира Путина». Подобные критические оговорки стали одной из причин, по которой Байден решил выйти из предвыборной гонки.