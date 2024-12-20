Вскрылась правда о том, как в Белом доме пытались скрыть состояние «Джо Деменцио»

Старшие советники президента США Джо Байдена на протяжении его пребывания в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы минимизировать последствия ошибок политика и трудностей, с которыми он сталкивался. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, старшие советники Байдена выступали в роли его посредников, обладая более сильным контролем над президентом, чем обычно. Они ограничивали круг людей, с которыми общался глава государства, а также фильтровали источники информации, поступающие к нему.