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20 декабря, 09:00

Вскрылась правда о том, как в Белом доме пытались скрыть состояние «Джо Деменцио»

WSJ: Белый дом скрывал неадекватность Джо Байдена с самого начала президентства

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Старшие советники президента США Джо Байдена на протяжении его пребывания в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы минимизировать последствия ошибок политика и трудностей, с которыми он сталкивался. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, старшие советники Байдена выступали в роли его посредников, обладая более сильным контролем над президентом, чем обычно. Они ограничивали круг людей, с которыми общался глава государства, а также фильтровали источники информации, поступающие к нему.

Как подчеркивается в статье, такая структура была создана с целью предотвратить ситуации, когда американский лидер мог бы допустить ошибки или оговорки, способные негативно сказаться на его имидже, вызвать политические проблемы или нарушить международный порядок.

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Врач высказался о правителях с деменцией после слов Байдена о «храбром украинском президенте Путине»

Стоит отметить, что серьёзные опасения относительно умственного здоровья Джо Байдена возникли после его ошибки на саммите НАТО, когда 82-летний президент США «не узнал» Владимира Зеленского и вместо него пригласил к трибуне «храброго украинского президента Владимира Путина». Подобные критические оговорки стали одной из причин, по которой Байден решил выйти из предвыборной гонки.

Марина Фещенко
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