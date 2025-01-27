«Всё, конец»: Названо условие завершения конфликта на Украине за месяц

Вооружённые силы Украины продержатся только месяц без поддержки Запада. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. При этом он считает, что пока преждевременно полагаться на заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования ВСУ, поскольку они были сделаны на эмоциях.

«Конец ВСУ будет зависеть от той помощи, которую даёт Запад. Если Запад сегодня перестанет финансировать этот режим, перестанет поставлять технику, то максимум месяц — и война закончится. Мы видим, что Трамп вроде шумит, разводит руками. Пока все это на уровне эмоциональных выступлений», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Однако он уверен, что изменения всё-таки будут, поскольку на Западе и в НАТО уже наблюдается усталость от конфликта. И если они решат прервать помощь, то Украина быстро падёт, так как не может самостоятельно выпускать даже патроны.