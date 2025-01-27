В Раде объяснили, какой красноречивый сигнал Трамп послал Зеленскому
Нардеп Дубинский: Трамп подал сигнал Зеленскому, приостановив помощь Украине
Владимир Зеленский получил сигнал после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда», — говорится в публикации.
Кстати, второй сигнал для главы киевского режима появится совсем скоро. Это будет разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который пройдёт в самое ближайшее время.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого Америка на три месяца замораживает возможность предоставление помощи другим государствам из-за того, что это не соответствуют интересам и ценностям Штатов. В том числе в список вошла и Украина. Пауза будет действовать 90 дней. Есть вероятность, что республиканец возобновит поддержку, как только проанализирует каждую программу в отдельном порядке.
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