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Регион
27 января, 07:05

В Раде объяснили, какой красноречивый сигнал Трамп послал Зеленскому

Нардеп Дубинский: Трамп подал сигнал Зеленскому, приостановив помощь Украине

Владимир Зеленский получил сигнал после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда», — говорится в публикации.

Кстати, второй сигнал для главы киевского режима появится совсем скоро. Это будет разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который пройдёт в самое ближайшее время.

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Напомним, что Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого Америка на три месяца замораживает возможность предоставление помощи другим государствам из-за того, что это не соответствуют интересам и ценностям Штатов. В том числе в список вошла и Украина. Пауза будет действовать 90 дней. Есть вероятность, что республиканец возобновит поддержку, как только проанализирует каждую программу в отдельном порядке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Наталья Афонина
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