Владимир Зеленский получил сигнал после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить помощь Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда», — говорится в публикации.

Кстати, второй сигнал для главы киевского режима появится совсем скоро. Это будет разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который пройдёт в самое ближайшее время.