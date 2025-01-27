В МИД Венгрии объяснили, почему Будапешт не заблокировал продление антироссийских санкций
Сийярто заявил, что Венгрия получила от ЕК гарантии энергетической безопасности
Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) гарантии энергетической безопасности, на которых Будапешт настаивал в качестве необходимого условия для снятия вето на голосовании о продлении антироссийских санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. ЕК привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны-члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. ЕК также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», — написал венгерский дипломат в социальных сетях.
Напомним, Венгрия ЕС решила отказаться от санкций против России и пригрозила, что наложит вето на их очередное продление. Сегодня стало известно, что Будапешт не станет препятствовать продлению ограничений, если венгерская сторона получит от ЕК гарантии собственной энергетической безопасности.
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