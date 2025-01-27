В МИД Венгрии объяснили, почему Будапешт не заблокировал продление антироссийских санкций

Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) гарантии энергетической безопасности, на которых Будапешт настаивал в качестве необходимого условия для снятия вето на голосовании о продлении антироссийских санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. ЕК привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны-члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. ЕК также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», — написал венгерский дипломат в социальных сетях.