В Венгрии и Турции возмущены попыткой Киева навредить «Турецкому потоку»

Власти Венгрии и Турции возмущены военным нападением на газопровод «Турецкий поток». Они требуют, чтобы руководство Евросоюза немедленно приняло меры для защиты пути топлива в Европу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Сийярто пояснил, что его собеседник согласен с негодованиями по факту атаки. Он добавил, что «Турецкий поток» должен быть защищён всеми доступными средствами.

«Евросоюз должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет нарушить энергетическую безопасность нашей страны и государств региона», — написал министр в соцсетях.

Глава МИД напомнил, что «Турецкий поток» стабильно снабжает Венгрию газом и никакие политические течения извне не должны этому мешать.

«Турецкий поток» — это газопровод, который проходит по дну Чёрного моря и соединяет Россию с Турцией. Он начинается на российском побережье, проходит через Чёрное море и заканчивается на турецком побережье. Поток состоит из двух ниток: первая нитка предназначена для поставок газа непосредственно в Турцию, а вторая — для транзита газа через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию и другие государства региона.