Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 13:10

В Венгрии и Турции возмущены попыткой Киева навредить «Турецкому потоку»

Власти Венгрии и Турции возмущены военным нападением на газопровод «Турецкий поток». Они требуют, чтобы руководство Евросоюза немедленно приняло меры для защиты пути топлива в Европу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Сийярто пояснил, что его собеседник согласен с негодованиями по факту атаки. Он добавил, что «Турецкий поток» должен быть защищён всеми доступными средствами.

«Евросоюз должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет нарушить энергетическую безопасность нашей страны и государств региона», — написал министр в соцсетях.

Глава МИД напомнил, что «Турецкий поток» стабильно снабжает Венгрию газом и никакие политические течения извне не должны этому мешать.

«Турецкий поток» — это газопровод, который проходит по дну Чёрного моря и соединяет Россию с Турцией. Он начинается на российском побережье, проходит через Чёрное море и заканчивается на турецком побережье. Поток состоит из двух ниток: первая нитка предназначена для поставок газа непосредственно в Турцию, а вторая — для транзита газа через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию и другие государства региона.

Захарова объявила Вашингтон наводчиком теракта ВСУ на станцию «Турецкого потока»
Захарова объявила Вашингтон наводчиком теракта ВСУ на станцию «Турецкого потока»

Напомним, 13 января киевский режим пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток». Однако ВСУ не добились успеха — все беспилотники уничтожили в воздухе. Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Украины на «Турецкий поток» произошла по указанию США и Великобритании. Эти страны хотят, чтобы ЕС закупал дорогой газ из Америки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arprince

Николай Рюмин
  • Новости
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Турция
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar