Захарова объявила Вашингтон наводчиком теракта ВСУ на станцию «Турецкого потока»

США являются наводчиками террористической атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Вашингтон обвинила в причастности к нападению официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Есть основания полагать, что террористическая атака на компрессорную станцию, речь идет о газопроводе «Турецкий поток», это Краснодарский край, 11 января <…> была осуществлена по наводке Вашингтона», — подчеркнула дипломат.