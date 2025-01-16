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16 января, 11:52

Захарова объявила Вашингтон наводчиком теракта ВСУ на станцию «Турецкого потока»

«Турецкий поток». Обложка © «Газпром»

«Турецкий поток». Обложка © «Газпром»

США являются наводчиками террористической атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Вашингтон обвинила в причастности к нападению официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Есть основания полагать, что террористическая атака на компрессорную станцию, речь идет о газопроводе «Турецкий поток», это Краснодарский край, 11 января <…> была осуществлена по наводке Вашингтона», — подчеркнула дипломат.

По убеждению МИДа, Вашингтон и Киев работают в связке ради срыва «поставок стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу». Главной их целью Захарова назвала расчищение рынка ЕС для дорогостоящего американского СПГ.

Министр энергетики Турции прокомментировал атаку ВСУ на «Турецкий поток»
Министр энергетики Турции прокомментировал атаку ВСУ на «Турецкий поток»

13 января стало известно, что ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток». План Киева остановить поставки топлива в Турцию и Европу был сорван: все БПЛА были сбиты, а разрушений удалось избежать. Российское голубое топливо продолжает подаваться по «Турецкому потоку». В Кремле попытку ВСУ атаковать станцию сочли актом энерготерроризма. А Лавров объяснил, что именно США хотят вывести «Турецкий поток» из строя.

Андрей Бражников
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