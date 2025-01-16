Захарова объявила Вашингтон наводчиком теракта ВСУ на станцию «Турецкого потока»
«Турецкий поток». Обложка © «Газпром»
США являются наводчиками террористической атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Вашингтон обвинила в причастности к нападению официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Есть основания полагать, что террористическая атака на компрессорную станцию, речь идет о газопроводе «Турецкий поток», это Краснодарский край, 11 января <…> была осуществлена по наводке Вашингтона», — подчеркнула дипломат.
По убеждению МИДа, Вашингтон и Киев работают в связке ради срыва «поставок стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу». Главной их целью Захарова назвала расчищение рынка ЕС для дорогостоящего американского СПГ.
13 января стало известно, что ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток». План Киева остановить поставки топлива в Турцию и Европу был сорван: все БПЛА были сбиты, а разрушений удалось избежать. Российское голубое топливо продолжает подаваться по «Турецкому потоку». В Кремле попытку ВСУ атаковать станцию сочли актом энерготерроризма. А Лавров объяснил, что именно США хотят вывести «Турецкий поток» из строя.