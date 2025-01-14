Лавров заявил, что США хотят вывести «Турецкий поток» из строя

США подстрекают Украину к действиям против «Турецкого потока», аналогично тому, как это было с «Северными потоками». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По мнению дипломата, США не хотят иметь конкурентов в энергетической сфере и одобряют террористические действия, направленные на разрушение энергетической стабильности Европы.

«Не нужен никакой конкурент Соединённым Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» ещё и «Турецкий поток» вывести из строя», — считает Лавров.