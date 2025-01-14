Лавров заявил, что США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
Глава МИД Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
США подстрекают Украину к действиям против «Турецкого потока», аналогично тому, как это было с «Северными потоками». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По мнению дипломата, США не хотят иметь конкурентов в энергетической сфере и одобряют террористические действия, направленные на разрушение энергетической стабильности Европы.
«Не нужен никакой конкурент Соединённым Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» ещё и «Турецкий поток» вывести из строя», — считает Лавров.
«Турецкий поток» — это газопровод, который проходит по дну Чёрного моря и соединяет Россию с Турцией. Он начинается на российском побережье, проходит через Чёрное море и заканчивается на турецком побережье.
Напомним, накануне стало известно о предпринятой Киевом попытке атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Довести начатое до конца ВСУ так и не удалось, все дроны были уничтожены в воздухе. ЕК выразила обеспокоенность после атаки ВСУ на станцию, а в Госдуме назвали происшествие актом энерготерроризма.