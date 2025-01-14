В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ на станцию «Русская» на Кубани

Предпринятая атака ВСУ на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» является актом энергетического терроризма. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Режим [Владимира] Зеленского перешёл к энергетическому терроризму, пытаясь по указке из Вашингтона цинично укусить руки тех, кто кормил его в Евросоюзе долгие годы, так как целью атаки украинских боевиков было прекращение поставок газа в европейские страны», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Также парламентарий отметил, что европейские союзники после данных новостей, вероятно, пребывают в состоянии шока из-за подобных выходок. Впредь европейцы будут знать, «кого пригрели на груди», пояснил Шеремет.

«Турецкий поток» — это газопровод, который проходит по дну Чёрного моря и соединяет Россию с Турцией. Он начинается на российском побережье, проходит через Чёрное море и заканчивается на турецком побережье. Одна из труб доставляет газ непосредственно в Турцию, а вторая является транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию и другие государства региона.