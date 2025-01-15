Министр энергетики Турции прокомментировал атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил факт атаки ВСУ на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток», но подчеркнул, что перебоев с прокачкой топлива нет.

«После нападения не последовало никаких проблем с прокачкой газа. Поток газа по трубопроводу продолжается с той же скоростью», — цитирует министра телеканал NTV.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идёт газ в «Турецкий поток». Киев хотел остановить поставки топлива в Турцию и Европу, однако план провалился: все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ продолжает подаваться штатно. В Кремле попытку ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока» назвали актом энерготерроризма.