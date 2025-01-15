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15 января, 12:05

Министр энергетики Турции прокомментировал атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Глава Минэнерго Турции: Прокачка газа по «Турецкому потоку» продолжается

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар подтвердил факт атаки ВСУ на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток», но подчеркнул, что перебоев с прокачкой топлива нет.

«После нападения не последовало никаких проблем с прокачкой газа. Поток газа по трубопроводу продолжается с той же скоростью», — цитирует министра телеканал NTV.

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Ранее стало известно, что ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идёт газ в «Турецкий поток». Киев хотел остановить поставки топлива в Турцию и Европу, однако план провалился: все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ продолжает подаваться штатно. В Кремле попытку ВСУ атаковать станцию «Турецкого потока» назвали актом энерготерроризма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Александра Вишнякова
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