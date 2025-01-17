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16 января, 22:54

Небензя заявил, что США и Британия стоят за атакой Украины на «Турецкий поток»

Атака Украины на «Турецкий поток» произошла по указанию США и Великобритании. Эти страны хотят, чтобы ЕС закупал дорогой газ из Америки. Такую точку зрения высказал постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза дипломат отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы ЕС переходил на американский СПГ. Поэтому они препятствуют объективному международному расследованию взрывов на «Северных потоках».

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«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — заявил постпред РФ.

Напомним, 13 января киевский режим пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток». Однако ВСУ не добились успеха — все беспилотники уничтожили в воздухе.

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dam.media.un.org

Лия Мурадьян
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