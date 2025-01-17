Атака Украины на «Турецкий поток» произошла по указанию США и Великобритании. Эти страны хотят, чтобы ЕС закупал дорогой газ из Америки. Такую точку зрения высказал постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза дипломат отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы ЕС переходил на американский СПГ. Поэтому они препятствуют объективному международному расследованию взрывов на «Северных потоках».

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — заявил постпред РФ.