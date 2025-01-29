Появились подробности новых санкций ЕС против России

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкционных мер против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg , ссылаясь на документы и источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Еврокомиссия одобрила предложение о введении пошлин на определенные сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а также на некоторые виды азотных удобрений. Если это решение будет реализовано, весь сельскохозяйственный импорт из России попадет под тарифы ЕС. Кроме того, Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, заявила о необходимости запрета поставок игровых консолей Xbox и PlayStation, утверждая, что джойстики от этих устройств якобы используются Вооруженными силами России как «орудия войны» для управления беспилотниками в ходе спецоперации на Украине.