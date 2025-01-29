Евросоюз в очередной раз доказал свою полную некомпетентность, пообещав запретить поставки в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation, джойстики от которых ВС РФ якобы используют для беспилотников в зоне СВО. Об этом Life.ru сказал депутат Госдумы РФ Александр Толмачёв, комментируя угрозы ЕС ужесточить санкции.

После историй о чипах из стиральных машин и микроволновок европейцы решили, что «Орешник» «работает на игровых приставках», и вознамерились их запретить. Функционеры ЕС в своëм репертуаре. Как относительно их ненависти к России и всему русскому, так и в непрофессионализме Александр Толмачёв депутат Госдумы РФ

Толмачёв предложил Европе подумать и о том, чтобы запретить воздух, землю или Солнце, ведь русские дышат, ходят и нежатся под солнечными лучами, а это «просто возмутительно». Депутат также отметил, что возможный запрет на поставки игровых приставок не станет для России проблемой, ведь по-прежнему россияне смогут купить всё благодаря серому импорту. А кроме того, это прекрасная возможность продвигать отечественные продукты в данной сфере, подчеркнул он.