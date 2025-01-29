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Регион
29 января, 08:36

«Это детали к «Орешнику»! Госдума высмеяла ЕС за страх перед русским оружием на основе Xbox

Депутат Толмачёв заявил, что ЕС счёл Xbox и PlayStation запчастями к «Орешнику»

Евросоюз в очередной раз доказал свою полную некомпетентность, пообещав запретить поставки в Россию игровых консолей Xbox и PlayStation, джойстики от которых ВС РФ якобы используют для беспилотников в зоне СВО. Об этом Life.ru сказал депутат Госдумы РФ Александр Толмачёв, комментируя угрозы ЕС ужесточить санкции.

После историй о чипах из стиральных машин и микроволновок европейцы решили, что «Орешник» «работает на игровых приставках», и вознамерились их запретить. Функционеры ЕС в своëм репертуаре. Как относительно их ненависти к России и всему русскому, так и в непрофессионализме

Александр Толмачёв

депутат Госдумы РФ

После историй о чипах из стиральных машин и микроволновок европейцы решили, что «Орешник» «работает на игровых приставках», и вознамерились их запретить. Функционеры ЕС в своëм репертуаре. Как относительно их ненависти к России и всему русскому, так и в непрофессионализме
После историй о чипах из стиральных машин и микроволновок европейцы решили, что «Орешник» «работает на игровых приставках», и вознамерились их запретить. Функционеры ЕС в своëм репертуаре. Как относительно их ненависти к России и всему русскому, так и в непрофессионализме

Толмачёв предложил Европе подумать и о том, чтобы запретить воздух, землю или Солнце, ведь русские дышат, ходят и нежатся под солнечными лучами, а это «просто возмутительно». Депутат также отметил, что возможный запрет на поставки игровых приставок не станет для России проблемой, ведь по-прежнему россияне смогут купить всё благодаря серому импорту. А кроме того, это прекрасная возможность продвигать отечественные продукты в данной сфере, подчеркнул он.

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Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен расширить санкции против России, в частности запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation, потому что джойстики от устройств якобы стали «‎орудиями войны» – их якобы используют ВС РФ для беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

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Life.ru / Шедеврум

Татьяна Миссуми
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