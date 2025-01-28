ЕС спохватился из-за помощи Армии России и призвал лишить её «орудий войны» – Xbox и PlayStation
FT: Евросоюз хочет ввести санкции против поставок Xbox и PlayStation в РФ
Евросоюз должен расширить санкции против России, в частности запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation, потому что джойстики от устройств якобы стали «орудиями войны» – их якобы используют ВС РФ для беспилотников в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Financial Times.
«Мы, действительно, смотрим на всё, что помогает России вести эту войну. Даже такие элементы, как джойстики для видеоигр – потому что с их помощью управляют дронами. Это также химические вещества, которые нуждаются в российском ВПК», — пояснила она.
По словам Каллас, также ограничения следует ввести на поставки в Россию отдельных химикатов и на импорт сжиженного российского газа.
Напомним, в Евросоюзе хотят принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля. В Европейской комиссии уже начались консультации по очередным антироссийским ограничениям. Как сообщало агентство Reuters, в санкционный пакет хотят включить запрет на импорт первичного российского алюминия. При этом отказ от сырья будет осуществляться поэтапно.
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