ЕС спохватился из-за ‎помощи Армии России и призвал лишить её «‎орудий войны» – Xbox и PlayStation

Евросоюз должен расширить санкции против России, в частности запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation, потому что джойстики от устройств якобы стали «‎орудиями войны» – их якобы используют ВС РФ для беспилотников в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Financial Times.

«Мы, действительно, смотрим на всё, что помогает России вести эту войну. Даже такие элементы, как джойстики для видеоигр – потому что с их помощью управляют дронами. Это также химические вещества, которые нуждаются в российском ВПК», — пояснила она.