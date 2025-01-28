Песков: Санкции против России — обоюдоострое оружие, которое вредит европейцам
Антироссийские санкции бьют и по Евросоюзу, это понимают всё больше европейцев. Кроме этого, эти ограничения противоречат международному праву, заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всё больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций», — пояснил он.
Спикер Кремля добавил, что несмотря на издержки, Брюссель в своей санкционной политике не отступает от антироссийского курса. Москва, в свою очередь, считает рестрикции незаконными с точки зрения международного права.
К слову, сегодня депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявила, что Европейский союз совершает «выстрел в ногу», продлевая антироссийские санкции. По её словам, от участия в экономическом противостоянии с РФ страдают национальные интересы Германии, в то время как 20% атомных энергостанций в США по-прежнему работают на импортированном из России уране.
Life.ru