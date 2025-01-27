«Весьма предсказуемо»: В Кремле ответили ЕС на критику выборов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выборы в Белоруссии были абсолютно легитимными и прозрачными. По его словам, Москва не обращает внимания на предсказуемую критику со стороны Запада.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.