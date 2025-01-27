«Весьма предсказуемо»: В Кремле ответили ЕС на критику выборов в Белоруссии
Песков: Россия не принимает критики выборов в Белоруссии со стороны Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выборы в Белоруссии были абсолютно легитимными и прозрачными. По его словам, Москва не обращает внимания на предсказуемую критику со стороны Запада.
«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь отметил, что критика Запада, была вполне ожидаема, однако в Кремле не считают целесообразным обращать на это внимание. Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием и успешным проведением выборов, добавив, что все разделяют поздравления.
Напомним, что выборы президента прошли в Белоруссии 26 января. Явка составила 85,7%. По итогам выборов Лукашенко набрал более 87% голосов избирателей. Четверо его конкурентов — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — в сумме набрали лишь около 7% голосов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными. В ответ председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко ударил по неё её же оружием.
Life.ru