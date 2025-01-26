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Регион
26 января, 19:41

Белоруссия ловко обнулила обвинения Каллас в «нелегитимности» выборов

ЦИК Белоруссии усомнился в легитимности главы евродипломатии Каллас

Председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко отреагировал на заявление главы евродипломатии Кайи Каллас, которая отказалась считать президентские выборы в республике легитимными. Глава ЦИК «атаковал» эстонского политика его же «оружием».

«А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю», — отметил Карпенко на брифинге.

ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними
ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 26 января, итоговая явка составила внушительные 85,7%. Согласно данным экзит-полов, большинство избирателей проголосовали за действующего главу государства Александра Лукашенко.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Илья Пушкарев
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