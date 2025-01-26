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Регион
26 января, 17:50

Экзит-полы: Почти 90% белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласно данным экзит-полов, получил 87,6% голосов избирателей на выборах президента. Об этом сообщил Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодёжных организаций, проводившего опрос.

«За Олега Гайдукевича отдали свои голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6%, за Александра Лукашенко — 87,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов, Александр Хижняк — 1,2%, против всех проголосовали 5,1%», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».

Участки по всей стране закрылись в 20:00 (совпадает с московским). Избирательные комиссии в настоящее время приступили к подсчёту голосов.

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ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними

Ранее Лукашенко в сопровождении шпица Умки проголосовал на выборах. После этого он провёл пресс-конференцию, которая длилась больше четырёх часов. На ней белорусский лидер заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также дал совет европейцам по отношениям с РФ. Кроме того, он осудил «одуревшего» Илона Маска и пригрозил злопыхателям «Орешником».

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Life.ru

Наталья Демьянова
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