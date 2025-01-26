Лукашенко пригрозил злопыхателям «Орешником»
Лукашенко: Белоруссии достаточно одного «Орешника», чтобы себя обезопасить
Белоруссии будет достаточно одного ракетного комплекса «Орешник», чтобы обеспечить собственную безопасность. С таким заявлением выступил президент республики.
«Нам достаточно одного комплекса «Орешник» для того, чтобы обезопасить Беларусь. Если уже [случится что-то] чрезвычайное и нужен будет «Орешник», мы ввезём из России из тех, которые у них сегодня есть», — добавил президент.
Лукашенко добавил, что комплекс разместят в Белоруссии, как только его изготовят в России. Лидер добавил, что план поставки «Орешника» появился после возможности размещения в Европе американских ракет средней дальности. Если Запад откажется от этой идеи, то и республика повременит, заключил президент.
Ранее Life.ru рассказывал, что Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» на территории страны и спланировать его возможное применение. По словам белорусского лидера, у Минска есть около тридцати площадок для размещения ракет, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения. Кроме того, Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова разместить десять таких комплексов.
Life.ru