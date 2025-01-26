Лукашенко пригрозил злопыхателям «Орешником»

Белоруссии будет достаточно одного ракетного комплекса «Орешник», чтобы обеспечить собственную безопасность. С таким заявлением выступил президент республики.

«Нам достаточно одного комплекса «Орешник» для того, чтобы обезопасить Беларусь. Если уже [случится что-то] чрезвычайное и нужен будет «Орешник», мы ввезём из России из тех, которые у них сегодня есть», — добавил президент.