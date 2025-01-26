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«Орешник» (ракета)

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Регион
26 января, 13:48

Лукашенко пригрозил злопыхателям «Орешником»

Лукашенко: Белоруссии достаточно одного «Орешника», чтобы себя обезопасить

Белоруссии будет достаточно одного ракетного комплекса «Орешник», чтобы обеспечить собственную безопасность. С таким заявлением выступил президент республики.

«Нам достаточно одного комплекса «Орешник» для того, чтобы обезопасить Беларусь. Если уже [случится что-то] чрезвычайное и нужен будет «Орешник», мы ввезём из России из тех, которые у них сегодня есть», — добавил президент.

Лукашенко добавил, что комплекс разместят в Белоруссии, как только его изготовят в России. Лидер добавил, что план поставки «Орешника» появился после возможности размещения в Европе американских ракет средней дальности. Если Запад откажется от этой идеи, то и республика повременит, заключил президент.

Лукашенко: «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день
Лукашенко: «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день

Ранее Life.ru рассказывал, что Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» на территории страны и спланировать его возможное применение. По словам белорусского лидера, у Минска есть около тридцати площадок для размещения ракет, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения. Кроме того, Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова разместить десять таких комплексов.

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Life.ru

Николай Рюмин
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