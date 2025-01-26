Лукашенко: «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день
Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, «Орешник» могут разместить в Белоруссии ближе к Смоленску.
«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определённое расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около России. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю», — сказал белорусский лидер.
Ранее Life.ru рассказывал, что Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» на территории страны и спланировать его возможное применение. По словам белорусского лидера, у Минска есть около тридцати площадок для размещения ракет, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения. Кроме того, Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова разместить десять таких комплексов.
Сайт президента Белоруссии