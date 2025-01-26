Лукашенко: «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, «Орешник» могут разместить в Белоруссии ближе к Смоленску.

«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определённое расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около России. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю», — сказал белорусский лидер.