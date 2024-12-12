Лукашенко поручил военным обеспечить размещение в Белоруссии «Орешника»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории страны и спланировать его возможное применение. Об этом сообщил начальник Генштаба белорусских ВС — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории «Орешника» и грамотно спланировать его применение», — цитирует его агентство БелТА.
Муравейко при этом не раскрыл количество комплексов, которые планируется поставить в Белоруссию.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко. По его словам, на территории Белоруссии есть около тридцати площадок для размещения «Орешника», но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения.
Life.ru