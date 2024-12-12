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«Орешник» (ракета)

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Регион
12 декабря, 10:47

Лукашенко поручил военным обеспечить размещение в Белоруссии «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории страны и спланировать его возможное применение. Об этом сообщил начальник Генштаба белорусских ВС — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории «Орешника» и грамотно спланировать его применение», — цитирует его агентство БелТА.

Муравейко при этом не раскрыл количество комплексов, которые планируется поставить в Белоруссию.

Лукашенко заявил, что Минск сам определит цели для «Орешника»
Лукашенко заявил, что Минск сам определит цели для «Орешника»

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко. По его словам, на территории Белоруссии есть около тридцати площадок для размещения «Орешника», но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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