Лукашенко поручил военным обеспечить размещение в Белоруссии «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории страны и спланировать его возможное применение. Об этом сообщил начальник Генштаба белорусских ВС — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории «Орешника» и грамотно спланировать его применение», — цитирует его агентство БелТА.