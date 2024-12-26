Лукашенко рассказал Юнашеву, сколько комплексов «Орешника» могут разместить в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить у себя десять комплексов «Орешник». По его словам, если будет нужно, то ограничиваться десятком необязательно.

Лукашенко рассказал о планах о «Орешнику». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим больше», — сказал белорусский лидер в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым на полях саммита СНГ в Ленобласти.