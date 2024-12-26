Лукашенко рассказал Юнашеву, сколько комплексов «Орешника» могут разместить в Белоруссии
Лукашенко: Белоруссия готова разместить десять комплексов «Орешника»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить у себя десять комплексов «Орешник». По его словам, если будет нужно, то ограничиваться десятком необязательно.
Лукашенко рассказал о планах о «Орешнику». Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим больше», — сказал белорусский лидер в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым на полях саммита СНГ в Ленобласти.
В ответ на это президент России Владимир Путин усомнился, что такое количество нужно. Однако по словам главы Белоруссии, это «с запасом». Кроме того, он отметил, что уже выбрал парочку мест, где можно разместить установки.
Ранее Life.ru рассказывал, что Лукашенко поручил обеспечить размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории страны и спланировать его возможное применение. По словам белорусского лидера, у Минска есть около тридцати площадок для размещения ракет, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения.
Life.ru