ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними
Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская отметила, что ей непонятно, каким образом в Евросоюзе (ЕС) могут делать выводы о выборах президента республики, не наблюдая за их проведением и не осознавая объём работы, которую проводили подготовительные службы.
«У нас на территории страны работает пять сотен практически иностранных, международных наблюдателей. Это не только пространство СНГ, это и европейские наблюдатели, которые присутствуют в стране уже не первый день, были на участках и в период досрочного голосования, и сегодня в течение дня», — сказала Балдовская во время брифинга.
Она подчеркнула, что наблюдателям доступны все участки, они имеют возможность посещать избирательные участки, наблюдать за процессом голосования и делиться своими впечатлениями. Секретарь ЦИК также выразила мнение, что невозможно судить о выборах, не имея представления о том, как они проходят, не осознавая законодательные аспекты, а также не зная о проведённой подготовительной работе, функционировании участковых комиссий и квалификации организаторов выборов.
Напомним, что выборы президента в Белоруссии уже считаются состоявшимися. При этом ранее депутаты Европейского парламента решили разработать резолюцию по Белорусии, в которой планируется призвать государства-участники ЕС не признавать итоги президентских выборов в стране. Кроме того, они хотят усилить санкционные меры против Минска.
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