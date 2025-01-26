ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская отметила, что ей непонятно, каким образом в Евросоюзе (ЕС) могут делать выводы о выборах президента республики, не наблюдая за их проведением и не осознавая объём работы, которую проводили подготовительные службы.

«У нас на территории страны работает пять сотен практически иностранных, международных наблюдателей. Это не только пространство СНГ, это и европейские наблюдатели, которые присутствуют в стране уже не первый день, были на участках и в период досрочного голосования, и сегодня в течение дня», — сказала Балдовская во время брифинга.