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Регион
26 января, 17:01

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81%

Явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5% по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Об этом заявила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская.

«На 18:00 явка избирателей составила 81,5%», — подчеркнула она в ходе пресс-конференции.

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Напомним, что выборы президента в Белоруссии уже считаются состоявшимися. На 16:00 более 70% граждан отдали свой голос в избирательных участках. Действующий лидер республики Александр Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

Дарья Нарыкова
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