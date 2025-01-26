Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81%
Явка на выборах президента Белоруссии составила 81,5% по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Об этом заявила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская.
«На 18:00 явка избирателей составила 81,5%», — подчеркнула она в ходе пресс-конференции.
Напомним, что выборы президента в Белоруссии уже считаются состоявшимися. На 16:00 более 70% граждан отдали свой голос в избирательных участках. Действующий лидер республики Александр Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос.
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