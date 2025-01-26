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26 января, 14:40

ЦИК Белоруссии: Явка на выборах президента к 16:00 составила 75,49%

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии сообщили, что явка на президентских выборах по состоянию на 16:00 (совпадает с Москвой) составила 75,49%. Такое заявление сделал глава ЦИК Игорь Карпенко на пресс-конференции в информационном центре.

Глава комиссии также назвал явку по областям. В Минске она составила 62,48%, в Брестской области — 80,88%, в Витебской — 74,31%, в Гомельской — 80,91%. В Гродненской области 75,18% граждан пришли на выборы, в Минской — 76,50%, в Могилевской — 83,12%.

В Белоруссии начались президентские выборы
В Белоруссии начались президентские выборы

Напомним, что выборы президента в Белоруссии уже считаются состоявшимися. На 12:00 более 50% избирателей проголосовали на президентских выборах. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК республики Алексей Башан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yurkevich Yury

Алена Пенчугина
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