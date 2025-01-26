ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися
Более 50% избирателей уже проголосовали на президентских выборах в Белоруссии, сообщил заместитель председателя ЦИК республики Алексей Башан. Таким образом, выборы признаются состоявишимися.
По последним данным ЦИК, явка на 12:00 (совпадает с Москвой) составила 56,64%,
Напомним, сегодня в Белоруссии начались выборы президента. Действующий лидер республики Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос, а после ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также дал совет европейцам по отношениям с РФ.
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ТАСС / Владимир Смирнов