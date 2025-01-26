Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Лукашенко заявил, что пока не ищет себе преемника
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не ищет преемника. Соответствующее признание прозвучало в ходе пресс-конференции после голосования на выборах.
«Я этого преемника не ищу», — сказал белорусский лидер.
Он добавил, что сейчас важно сосредоточиться на текущих выборах, а вопросы о будущем можно обсудить позже.
В ходе пресс-конференции, которая длилась больше четырёх часов, Лукашенко заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также дал совет европейцам по отношениям с РФ. Кроме того, он осудил «одуревшего» Илона Маска и пригрозил злопыхателям «Орешником».
Напомним, что выборы президента в Белоруссии уже считаются состоявшимися. По данным ЦИК республики, на 16:00 более 75% избирателей проголосовали на выборах.
Сайт президента Белоруссии