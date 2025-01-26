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Регион
26 января, 16:09

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Лукашенко заявил, что пока не ищет себе преемника

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не ищет преемника. Соответствующее признание прозвучало в ходе пресс-конференции после голосования на выборах.

«Я этого преемника не ищу», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что сейчас важно сосредоточиться на текущих выборах, а вопросы о будущем можно обсудить позже.

В ходе пресс-конференции, которая длилась больше четырёх часов, Лукашенко заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также дал совет европейцам по отношениям с РФ. Кроме того, он осудил «одуревшего» Илона Маска и пригрозил злопыхателям «Орешником».

Напомним, что выборы президента в Белоруссии уже считаются состоявшимися. По данным ЦИК республики, на 16:00 более 75% избирателей проголосовали на выборах.

Лукашенко: «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день
Лукашенко: «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день
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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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