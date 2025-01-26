Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не ищет преемника. Соответствующее признание прозвучало в ходе пресс-конференции после голосования на выборах.

«Я этого преемника не ищу», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что сейчас важно сосредоточиться на текущих выборах, а вопросы о будущем можно обсудить позже.