В ЕС отказались считать выборы в Белоруссии свободными и честными
Каллас: ЕС не признаёт выборы в Белоруссии свободными и демократическими
Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Брюссель не признаёт выборы в Белоруссии свободными и демократическими. Она также добавила, что в связи с этим Евросоюз будет продолжать вводить «целенаправленные санкции против белорусских властей».
«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — говорится в письменном заявлении Каллас.
Ранее Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская заявила, что ей неясно, как в ЕС могут формировать мнения о выборах президента страны, не имея возможности наблюдать за их проведением и не понимая масштабов работы, проделанной подготовительными службами. Тем временем, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласно данным экзит-полов, получил 87,6% голосов избирателей на выборах президента.
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS