В ЕС отказались считать выборы в Белоруссии свободными и честными

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Брюссель не признаёт выборы в Белоруссии свободными и демократическими. Она также добавила, что в связи с этим Евросоюз будет продолжать вводить «целенаправленные санкции против белорусских властей».