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Регион
26 января, 18:24

В ЕС отказались считать выборы в Белоруссии свободными и честными

Каллас: ЕС не признаёт выборы в Белоруссии свободными и демократическими

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Брюссель не признаёт выборы в Белоруссии свободными и демократическими. Она также добавила, что в связи с этим Евросоюз будет продолжать вводить «целенаправленные санкции против белорусских властей».

«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — говорится в письменном заявлении Каллас.

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Ранее Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская заявила, что ей неясно, как в ЕС могут формировать мнения о выборах президента страны, не имея возможности наблюдать за их проведением и не понимая масштабов работы, проделанной подготовительными службами. Тем временем, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласно данным экзит-полов, получил 87,6% голосов избирателей на выборах президента.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Александра Мышляева
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