Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 18:42

Итоговая явка на президентские выборы в Белоруссии составила 85,7%

Стала известна итоговая явка на выборах президента Белоруссии. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, проголосовали 85,7 процента граждан, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

«По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7%», — сказал он на брифинге.

ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними
ЦИК Белоруссии не понимает, как Евросоюз судит о выборах, не наблюдая за ними

Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласно данным экзит-полов, получил 87,6% голосов избирателей. Участки по всей стране закрылись в 20:00 (совпадает с московским). Избирательные комиссии в настоящее время приступили к подсчёту голосов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yurkevich Yury

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar