Итоговая явка на президентские выборы в Белоруссии составила 85,7%
Стала известна итоговая явка на выборах президента Белоруссии. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, проголосовали 85,7 процента граждан, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
«По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7%», — сказал он на брифинге.
Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласно данным экзит-полов, получил 87,6% голосов избирателей. Участки по всей стране закрылись в 20:00 (совпадает с московским). Избирательные комиссии в настоящее время приступили к подсчёту голосов.
Shutterstock / FOTODOM / Yurkevich Yury