ЦИК: Белоруссия избрала президента
Белоруссия избрала нового президента, заявил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко на пресс-конференции. По предварительным данным ЦИК, на выборах с результатом 86,82% голосов лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко.
«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — торжественно произнёс Карпенко.
Напомним, что выборы прошли в соседней республике 26 января. Явка составила 85,7%. Лукашенко тоже принял участие в голосовании, захватив с собой шпица Умку.
Обложка ©
Life.ru