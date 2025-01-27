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Регион
26 января, 23:47

ЦИК: Белоруссия избрала президента

Белоруссия избрала нового президента, заявил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко на пресс-конференции. По предварительным данным ЦИК, на выборах с результатом 86,82% голосов лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — торжественно произнёс Карпенко.

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Напомним, что выборы прошли в соседней республике 26 января. Явка составила 85,7%. Лукашенко тоже принял участие в голосовании, захватив с собой шпица Умку.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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