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Регион
27 января, 07:34

Путин тепло поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — отметил российский лидер.

Путин желает Лукашенко успехов в государственной деятельности. Он ждёт коллегу в скором времени с визитом в Москву. Президент назвал Лукашенко желанным и дорогим гостем на российской земле. Он обратил внимание на усилия для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском, подчеркнув намерение и дальше работать в этом направлении. Путин анонсировал развитие многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышение эффективности институтов Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

МИД Польши разочарован победой Лукашенко на выборах президента Белоруссии
МИД Польши разочарован победой Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Напомним, что выборы президента прошли в Белоруссии 26 января. Явка составила 85,7%. Действующий глава государства тоже принял участие в голосовании, захватив с собой шпица Умку. По итогам выборов Лукашенко набрал более 87% голосов избирателей. Четверо его соперников — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — вместе получили всего около 7% голосов.

Андрей Бражников
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