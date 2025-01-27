Путин тепло поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия» , — отметил российский лидер.

Путин желает Лукашенко успехов в государственной деятельности. Он ждёт коллегу в скором времени с визитом в Москву. Президент назвал Лукашенко желанным и дорогим гостем на российской земле. Он обратил внимание на усилия для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском, подчеркнув намерение и дальше работать в этом направлении. Путин анонсировал развитие многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышение эффективности институтов Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.