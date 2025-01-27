МИД Польши разочарован победой Лукашенко на выборах президента Белоруссии
Министерство иностранных дел Польши разочаровано победой действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах. Там настаивают, что участие в голосовании якобы не смогли принять независимые кандидаты, а кампания сопровождалась «цензурой».
«МИД Польша выражает разочарование в связи с проведёнными... в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
Варшава не считает результаты выборов заслуживающими доверия и отражающими волю белорусского народа, неоднократно демонстрировавшего зрелость и понимание демократических процессов в новейшей истории. Там назвали залогом процветания соседней страны соблюдение стандартов ООН и ОБСЕ и основных прав каждого человека.
Напомним, что выборы президента прошли в Белоруссии 26 января. Явка составила 85,7%. Действующий глава государства тоже принял участие в голосовании, захватив с собой шпица Умку. По итогам выборов Лукашенко набрал более 87% голосов избирателей. Четверо его соперников — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — вместе получили всего около 7% голосов.
Life.ru