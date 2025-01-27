МИД Польши разочарован победой Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Министерство иностранных дел Польши разочаровано победой действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах. Там настаивают, что участие в голосовании якобы не смогли принять независимые кандидаты, а кампания сопровождалась «цензурой».

«МИД Польша выражает разочарование в связи с проведёнными... в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства республики.