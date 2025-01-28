По её словам, участвуя в экономическом противостоянии, Германия фактически наносит ущерб собственным интересам, в то время как каждая пятая атомная станция в США продолжает функционировать на уране, поставляемом из России.

Ранее Life.ru рассказывал, что страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России. Министры иностранных дел 27 государств Европейского Союза пришли к соглашению об их продлении на шесть месяцев. Действие существующих мер ограничений истекает 31 января. В то же время в Польше выразили мнение о негативном влиянии антироссийских санкций на сам ЕС. По мнению польских представителей, политика санкций должна быть таковой, чтобы страдания тех, на кого они направлены, превышали последствия для самих инициаторов мер. Однако в текущей ситуации между ЕС и Россией, по их мнению, складывается обратная ситуация.