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24 января, 12:08

В Польше заявили об ударе по ЕС из-за антироссийских санкций

Вице-спикер польского Сейма Босак: Санкции против РФ навредили Евросоюзу

Вице-маршал польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире RMF FM заявил, что санкции ЕС против России наносят больше вреда самому Европейскому Союзу.

Он считает, что санкционная политика должна быть такой, чтобы тот, на кого накладываются санкции, страдал больше, чем их инициаторы. Однако в ситуации с ЕС и Россией, по его мнению, всё сложилось наоборот.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также призвал к отказу от антироссийских санкций. Глава венгерского правительства также подчеркнул, что эти меры лишь вредят самой Европе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Оксана Попова
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