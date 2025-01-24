Вице-маршал польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире RMF FM заявил, что санкции ЕС против России наносят больше вреда самому Европейскому Союзу.

Он считает, что санкционная политика должна быть такой, чтобы тот, на кого накладываются санкции, страдал больше, чем их инициаторы. Однако в ситуации с ЕС и Россией, по его мнению, всё сложилось наоборот.