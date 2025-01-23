На Западе заявили о закрытии китайских НПЗ из-за антироссийских санкций
Bloomberg: Закупавшие российскую нефть НПЗ Китая готовятся к закрытию
Небольшие китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), закупавшие ресурсы из РФ по низкой стоимости и до настоящего момента не боявшиеся антироссийских санкций, стали сокращать объёмы производства, а некоторые из них и вовсе начали подготовку к закрытию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от неназванных участников рынка.
Агентство утверждает, что причиной для таких изменений стали последние санкции Штатов в отношении нефти из России, значительно повлиявшие на поставки российского топлива на мировой рынок. Маленькие заводы КНР могли конкурировать с гигантами отрасли исключительно благодаря скидкам на нефть из РФ. Собеседники издания заявляют, что эти НПЗ уже снизили объём переработки на 20% и в феврале эта ситуация, вероятнее всего, усугубится.
При этом, сырьё из ОАЭ и Омана, которое могло бы стать заменой нефти из России, стоит значительно больше. Также на ситуацию оказывает значительное влияние рост ставок фрахта танкеров.
Напомним, 10 января Штаты объявили о новых санкциях в отношении компаний, которые занимаются экспортом СПГ из РФ, а также против ряда представителей корпорации Росатом. После этого порядка 65 нефтяных танкеров были вынуждены встать на якорь у берегов России, Китая и Сингапура. 16 января стало известно, что ещё пять судов с четырьмя миллионами баррелей российской нефти простаивают у китайского побережья.
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