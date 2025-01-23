На Западе заявили о закрытии китайских НПЗ из-за антироссийских санкций

Небольшие китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), закупавшие ресурсы из РФ по низкой стоимости и до настоящего момента не боявшиеся антироссийских санкций, стали сокращать объёмы производства, а некоторые из них и вовсе начали подготовку к закрытию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию от неназванных участников рынка.

Агентство утверждает, что причиной для таких изменений стали последние санкции Штатов в отношении нефти из России, значительно повлиявшие на поставки российского топлива на мировой рынок. Маленькие заводы КНР могли конкурировать с гигантами отрасли исключительно благодаря скидкам на нефть из РФ. Собеседники издания заявляют, что эти НПЗ уже снизили объём переработки на 20% и в феврале эта ситуация, вероятнее всего, усугубится.