В Кремле не удивились угрозам новых санкций против России от Трампа

Кремль не видит ничего необычного в угрозах президента США Дональда Трампа ввести против нашей страны санкции в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам», — заявил представитель Кремля.