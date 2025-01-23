Дональд Трамп
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Регион
23 января, 10:04

В Кремле не удивились угрозам новых санкций против России от Трампа

Кремль не видит ничего необычного в угрозах президента США Дональда Трампа ввести против нашей страны санкции в случае, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Трамп предпочитает применять санкции как инструмент, что стало очевидно уже в ходе его первого президентского срока.

В Кремле отреагировали на слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой
В Кремле отреагировали на слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой

Напомним, американский лидер призвал Россию завершить СВО и пригрозил стране жёсткими налогами, тарифами и санкциями на все товары, которые Россия продаёт в США и других странах. В Госдуме объяснили, что не стоит новоизбранной администрации общаться с РФ с позиции силы. По словам депутатов, республиканец ошибся со стратегией. Кроме того, там считают, что сейчас все ультиматумы со стороны Америки — лишь «пустые разговоры».

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Life.ru

Александр Юнашев
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