Танкеры простаивают: Санкции США затруднили поставки российской нефти в Китай
Bloomberg: Пять танкеров с российской нефтью простаивают у берегов Китая
У берегов Китая простаивают пять танкеров с российской нефтью общим объёмом около четырёх миллионов баррелей. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные компании Kpler. Издание отмечает, что четыре из этих судов подпадают под санкции США.
По данным агентства, объём нефти, ожидающей разгрузки, за несколько дней практически удвоился, и в ближайшее время тенденция может продолжиться. Хотя ограничения ещё официально не вступили в силу, некоторые крупные порты Китая уже начали избегать работы с российским топливом. Судовые брокеры предполагают, что для разгрузки может потребоваться перевалка нефти с танкера на танкер, которую готовы организовать небольшие порты.
Напомним, 10 января США ввели новые санкции, затрагивающие компании, занимающиеся экспортом сжиженного природного газа из России, а также некоторых представителей Росатома. Это привело к остановке около 65 нефтяных танкеров у берегов РФ, Китая и Сингапура.
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