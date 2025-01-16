Будущий глава Госдепартамента США Рубио намекнул на снятие санкций с России

Американский сенатор Марко Рубио, которого избранный президент Дональд Трамп предложил на пост госсекретаря, отметил значимость санкций и их возможное снятие в рамках переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Его слова приводит издание New York Times.

«Трудно прийти к соглашению, начиная с прекращения огня и заканчивая миром, если только обе стороны не обладают рычагами. Сейчас рычаги есть и за пределами военных возможностей. У нас много санкций против России, и их число продолжает расти», — подчеркнул он.