В США оценили возможность возвращения Украины к границам до начала СВО

Вооружённые силы Украины не смогут вытеснить российские войска на те позиции, которые они занимали на момент начала СВО. Такое заявление сделал сенатор и кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

Политик уверен, что ВСУ не могут сдвинуть ВС РФ «туда, где они были» перед началом полномасштабных военных действий. Рубио считает, что нужно смотреть на ситуацию реалистично, а «страна такого размера, как Украина» не справится с такой серьёзной задачей.