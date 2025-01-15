В США оценили возможность возвращения Украины к границам до начала СВО
Сенатор Рубио: Украина не сможет сдвинуть ВС РФ на позиции, занимаемые до СВО
Вооружённые силы Украины не смогут вытеснить российские войска на те позиции, которые они занимали на момент начала СВО. Такое заявление сделал сенатор и кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.
Политик уверен, что ВСУ не могут сдвинуть ВС РФ «туда, где они были» перед началом полномасштабных военных действий. Рубио считает, что нужно смотреть на ситуацию реалистично, а «страна такого размера, как Украина» не справится с такой серьёзной задачей.
А ранее на Западе выразили серьёзную обеспокоенность из-за одного критического ресурса, потерянного ВСУ. Закрытие шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске (в настоящее время — Покровск) возможно приведёт к значительным последствиям для Украины. Это событие негативно повлияет на экономику страны. Из-за дефицита коксующегося угля производство стали в Украине может уменьшиться вдвое, что затронет как экспортные возможности, так и потребности Вооружённых сил страны.
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