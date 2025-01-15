В Вашингтоне заверили, что враждебные отношения с Россией не перерастут в войну

Враждебные отношения России и США никогда не перерастут в «непреднамеренные войны». Вашингтон намерен приложить все усилия для предотвращения вооружённого противостояния двух держав. Об этом сообщил выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Я полагаюсь на президента в вопросах политики в отношении России», — подчеркнул он.

Рэтклифф считает, что Москва намеренно сотрудничает с другими противниками, чтобы продолжить вооружённый конфликт на территории Украины и усилить интенсивность угроз американским интересам. На посту директора ЦРУ он намерен ослабить усилия России в этом направлении.

«Я считаю, что мы не можем допустить, чтобы наши враждебные отношения переросли в непреднамеренные войны. Как глава ЦРУ, я проинформирую президента, когда русские будут стремиться нанести ущерб американским интересам. Но я также буду консультировать президента, когда будут возможности работать с Россией для достижения взаимовыгодных результатов», — высказал своё мнение Рэтклифф.