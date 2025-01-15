Жена Байдена заявила, что он мог бы остаться президентом США ещё на четыре года
Президент США Джо Байден мог бы возглавлять страну ещё четыре года, потому что прекрасно себя чувствует и до сих пор активно проводит свои дни в строгом рабочем графике. Таким мнением поделилась супруга американского лидера Джилл, отвечая на вопрос журналиста Washington Post о возможностях Байдена занимать пост главы государства и дальше.
«Разумеется... Думаю, сейчас у него полное расписание. Он (и раньше. — Прим. Life.ru) начинал утро с интервью и брифингов, и сейчас продолжает», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует уезжать из Белого дома в сопровождении нескольких грузовиков. В машины сложат все накопленные документы, в том числе секретные бумаги. При этом многие из них можно было «отправить на хранение в Национальное управление архивов и документации США», но лидер страны пошёл другим путём. Полномочия Байдена официально завершатся 20 января 2025 года, его сменит на посту Дональд Трамп.
ТАСС / ЕРА