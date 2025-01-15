«Золотые хиты» Джо Байдена. Чем запомнился самый нелепый президент США Полномочия президента США Джо Байдена истекают. Это был самый неоднозначный глава государства, который помимо сомнительных политических решений запомнится неадекватным поведением и явными признаками когнитивного нездоровья. Life.ru вспомнил самое яркое. 14 января, 21:25 Джо Байден всех удивлял своей неадекватностью. Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO

В своём прощальном внешнеполитическом выступлении уходящий президент США Джо Байден не скупился на похвалу себе и своей администрации. По его мнению, за четыре года они смогли укрепить позиции мирового лидера, усилить альянсы с участием Штатов и даже стать лидерами в сфере искусственного интеллекта. При этом Байден упомянул, что благодаря помощи преступному киевскому режиму Россия уже проигрывает на поле боя — и основы для урегулирования конфликта заложены именно им. Однако на деле 82-летний политик запомнится, скорее, как самый нелепый президент в истории США. Самые смешные и странные слова и действия уходящего «лидера свободного мира» — в материале Life.ru.

Оговорки Байдена

На президента США во время каждого выступления направлены взгляды десятков человек и объективы камер, которые записывают каждое его слово. Однако для Байдена это стало личным проклятием — благодаря такому вниманию весь мир уже не первый год сомневается в его умственных способностях. Всему виной ляпы, которые он совершал с завидной регулярностью.

Буквально накануне Джо Байден на брифинге, посвящённом смертоносным пожарам в Лос-Анджелесе, предложил вице-президенту Камале Харрис «жечь».

Джо Байден регулярно всё путал. Фото © ТАСС / SHAWN THEW

Джо Байден не раз путался в датах и фактах даже своей собственной биографии и истории семьи. В 2022 году в новогодней речи он внезапно заявил, что 2020-й — год больших надежд. Кроме того, он перепутал дату своей инаугурации, назвав февраль 2021 года, хотя эта дата закреплена официально и не меняется: инаугурация всегда проходит 20 января. В том же выступлении Байден неожиданно отметил, что знаком с Владимиром Путиным более 47 лет. Где именно они познакомились в 1977 году или даже ранее, когда Путин ещё служил, американский лидер не уточнил.

Джо Байден во время своего президентского срока не раз перевоплощался и подгонял факты своей биографии и истории своей семьи под политические нужды. То он вдруг объявил себя чернокожей женщиной — перепутал себя с вице-президентом Харрис, то неоднократно называл именно Камалу Харрис президентом. В другой раз президент-демократ вспомнил, что якобы рос в пуэрториканской общине, а ещё — что у него развился рак из-за загрязнений в Делавэре. Кроме того, по словам Байдена, он беседовал с изобретателем инсулина (Фредерик Бантинг умер в 1941 году, но сам уходящий глава американского государства родился в 1942 году).

В странах и фактах Байден путался почище Джорджа Буша –младшего, у которого, по некоторым данным, была дислексия. В 2022 году он заявил, что инфляция является мировой проблемой из-за войны в Ираке. Правда, потом поправился: «Простите, войны на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там умер мой сын». При этом старший сын Байдена Бо служил на Ближнем Востоке, но умер, уже вернувшись в Америку, в 2015 году от рака мозга.

Украинцев уходящий президент США путал с иранцами, Сирию — с Ливией, а саму Украину — с Ираком, Афганистаном и Китаем. КНР в целом все четыре года была его идеей фикс: он неожиданно «вспомнил», что проехал 17 тысяч миль с Си Цзиньпином и был у подножия Гималаев. «Но это не точный факт», — уточнил Джо Байден. Лучше и не скажешь. Кстати, в одном из своих комментариев «лидер свободного мира» заявил, что «Путин решил вторгнуться в Россию», а в другой раз воскликнул: «Ради бога, этот человек больше оставаться у власти не может», также говоря о Путине.

Кроме того, в 2021 году он неожиданно разоткровенничался на публике: сделал комплимент школьнице, сказав, что ему нравятся заколки в её волосах и она сидит как маленькая леди и выглядит на 19 лет. Это неловкое замечание могло бы забыться, но его дочь Эшли рассказала, что в детстве купалась с папой в душе. Кстати, возраст своей жены Джилл уходящий президент США также путал: однажды он сказал, что они познакомились, когда ему было 30, а ей — 12.

Однако кроме «забывчивости» Байдену припоминают также агрессию и неуважение к собеседникам. Журналиста Fox News американский президент назвал «тупым сукиным сыном». При этом уходящий президент США неоднократно забывал имена и фамилии собеседников и коллег: премьер-министра Австралии он назвал просто «приятелем» и «парнем с противоположной стороны», главу Пентагона Ллойда Остина — «парнем вон там», «бывшим генералом» и «чернокожим мужчиной».

Подсказки Байдену не помогли

Джо Байден регулярно «зависал» и засыпал. Фото © ТАСС / Jose Luis Magana

Ещё одна притча во языцех — подсказки Байдену. В 2022 году Джилл Байден напомнила мужу, что ему нужно помахать рукой. В другой раз он решил пойти до конца и прочитал все слова с телесуфлёра, закончив речь фразой «Конец цитаты. Повторить фразу». На одной из официальных встреч уходящий американский президент случайно показал всем шпаргалку. В ней были расписаны все действия «лидера свободного мира»: зайти и поздороваться, занять своё место, дать краткий комментарий, поблагодарить участников и уйти.

Однако подсказки далеко не всегда помогали президенту США. В октябре 2021 года он неожиданно развернулся и ушёл со сцены во время выступления своей супруги. Правда, потом вернулся и произнёс уже свою речь.

Байден видит невидимое

Джо Байден здоровался с несуществующими людьми. Фото © Youtube / YahooFinance

В 2022 году за несколько месяцев Джо Байден неоднократно здоровался с воздухом: стоя на сцене, он несколько раз протягивал руку пустоте. В американских соцсетях объяснили такие действия одной из любимых теорий: якобы президент здоровался с невидимыми рептилоидами. Также во время выступлений Байден «зависал» на разное время.

Про уходящего президента США точно можно сказать: обе ноги — левые. Он несколько раз спотыкался при подъёме по трапу самолёта — это породило отдельный мем и шуточные предположения о том, что на самом деле в такие моменты Байден уворачивался от снайперов. Интернет-пользователи неоднократно сравнивали такие казусы с уверенной походкой Владимира Путина.

Не справился американский президент даже с лестницей из пяти ступеней: поднимаясь на сцену в Филадельфии в октябре 2023 года, он споткнулся дважды. Окружению президента пришлось обувать его в теннисные туфли с нескользящей подошвой, а также направлять и поддерживать лидера страны при движении. Однако и это не всегда помогало: несколько раз Байден буквально терялся на сцене, не зная, куда ему идти.

Однажды уходящий президент США не смог самостоятельно надеть пиджак, а в другой раз не справился с упавшей папкой бумаг. Летом 2018 года американский лидер решил продемонстрировать свою спортивную подготовку и бодрость: сел на велосипед и упал. Притом не во время движения, а уже встав на обе ноги.

И пусть весь мир подождёт

Джо Байден почти половину срока провёл в отпусках. Фото © Gettyimages / JIM WATSON

Джо Байден — самый отдыхающий президент США. Сначала республиканцы, а затем и журналисты подсчитали, что он был в отпуске около 40% своего срока правления. Больше 500 дней за четыре года он лежал на пляже. Хотя пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась объяснить это тем, что президент может работать из любого места, в том числе из своей резиденции в штате Делавэр.

Не единожды уходящего американского лидера ловили на том, что он переходил в энергосберегающий или даже спящий режим. Ему явно было трудно не заснуть на встрече с президентом Израиля в июле 2023 года, а за два года до того он минуту не шевелился с закрытыми глазами на встрече с премьер-министром той же страны. В декабре 2024 года президент США явно боролся со сном на открытии саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, а также на заседании Трансафриканского саммита.

Неадекват в Белом доме

Всевозможные оговорки и неуклюжие действия пусть и вызывают вопросы к физическому и умственному состоянию Джо Байдена, но всё же не столь серьёзны. Минюст США расследовал дело о секретных документах, которые кто-то забрал домой. Минимум две партии таких бумаг нашли в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, а также в его доме. Правда, он их забрал ещё в бытность вице-президентом в команде Барака Обамы.

Ещё один уголовный скандал, связанный с семьёй Байден, продолжался долгие годы. Американские правоохранители расследовали деятельность сына президента — Хантера. Его обвиняют в неуплате налогов, многомиллионных тратах на эскортниц и наркотики, а также незаконном владении оружием. В июне 2024 года присяжные впервые в американской истории вынесли обвинительный вердикт сыну действующего президента: за ложь при приобретении оружия и незаконное владение оружием (так как наркозависимым это запрещено). Ему грозил реальный срок.

Перед оглашением решения присяжных Джо Байден заявил, что не помилует сына в случае обвинительного приговора. И вдруг 2 декабря 2024 года, уже зная, что следующим президентом США будет республиканец Дональд Трамп, уходящий американский лидер всё же помиловал своего сына. Он неожиданно заявил, что преследование Хантера было избирательным и несправедливым.

Авторы Вячеслав Кокуркин